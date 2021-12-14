Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Оболонском районе Киева вор ударил ножом в грудь мужчину, который пытался предотвратить кражу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Пассажир троллейбуса увидел, что неизвестный пытается украсть кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ударил оппонента в грудь. После этого он сбежал.

Оперативники разыскали и задержали нападавшего. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

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Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – Хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время районный суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Сумской области 21-летняя девушка напала с ножом на своего брата. Теперь ей грозит до восьми лет заключения.

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Автор: Людмила Жерновская