Все формы отчетности страховых компаний в Украине после 1 июля остаются без изменений - НБУ

До конца года Нацбанк планирует разработать нормативно-правовой акт, который будет определять правила представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.

Национальный банк Украины разъяснил общие подходы и правила представления отчетности за первое полугодие страховыми компаниями после 1 июля, когда данные структуры перейдут под контроль регулятора в рамках закона о "сплите", отметив, что все формы отчетности страховщиков остаются без изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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"Национальный банк будет придерживаться нормативно-правовых актов и положений о формах и объемах отчетности, утвержденных Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в течение следующего полугодия. В планах регулятора на этот период - разработка нормативно-правового акта, который будет определять правила представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями, но он появится не раньше 2021 года", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, представление регуляторной отчетности будет происходить через специальный ресурс Национального банка - portal.bank.gov.ua. При этом отмечается, что представление отчетности можно полностью автоматизировать (без необходимости заходить на вебпортал и загружать файлы), используя технологии API (автоматизированного программного интерфейса).

Также сообщается, что на сегодня большинство участников рынка уже прошли тестовую идентификацию на портале НБУ. Однако регулятор рассматривает возможность продления срока тестовой подачи отчетности. В то же время окончательное решение об этом будет приниматься в соответствии с предложениями и пожеланиями представителей рынка.

Кроме того, Национальный банк планирует рассмотреть возможность продлить сроки представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями за первое полугодие текущего года для успешной загрузки файлов всеми участниками и решения соответствующих технических и методологических вопросов.

Также сообщается, что текущий реестр небанковских финансовых учреждений, который ведется Нацкомфинуслуг в комплексной информационной системе (КИС), будет временно недоступен для внешних пользователей на период передачи базы данных от Нацкомфинуслуг и ее настройки в НБУ.

"После завершения процесса миграции данных переданные базы данных реестров небанковских финансовых учреждений будут доступны на вебсайте Национального банка (bank.gov.ua) в разделе «Надзор». Об открытии реестров будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите». Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля перейдут к НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

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