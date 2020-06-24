Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 1,5 миллиона гривень

Выплату единовременного пособия фонд осуществит в течение месяца с момента принятия соответствующего заявления.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) выплатит семьям умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 медицинских работников по 1,5 миллиона гривень единовременного пособия.

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Как сообщили в пресс-службе ФССУ, для получения единовременной страховой помощи медицинские работники, которым будет установлена ​​инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также члены семьи, родители и иждивенцы, в случае смерти медицинского работника, должны подать в рабочий орган Фонда соцстрахования соответствующее заявление по месту жительства.

"В случае смерти медицинского работника от COVID-19 вследствие выполнения профессиональных обязанностей, в соответствии с решением правительства, за средства государственного бюджета ФССУ осуществит выплату единовременного пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, которое составляет 1,576 миллиона гривень. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами", - сказано в сообщении.

При этом в фонде отметили, что, в случае установления медицинскому работнику инвалидности в течение одного календарного года после заболевания COVID-19 вследствие выполнения профессиональных обязанностей, медик должен самостоятельно подать заявление в рабочий орган Фонда соцстрахования по месту своего жительства.

Так, по данным фонда, в зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят: 630,6 тысячи гривень (третья группа инвалидности), 735,7 тысячи гривень (вторая группа) и 840,8 тысячи гривень (первая группа).

"Выплата единовременного пособия осуществляется Фондом социального страхования Украины за средства государственного бюджета в течение месяца с момента принятия заявления", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров Украины принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 миллиарда гривень для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

По состоянию на 21 июня в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 43 медика.

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