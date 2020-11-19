Фонд социального страхования выплатил единовременное страховое пособие в размере 630 тыс. 600 грн для заведующего приемным отделением – врача-хирурга из Киева. Медицинскому работнику была установлена III группа инвалидности, наступившая вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.
Читайте такжеШести медикам после перенесенного коронавируса назначили пожизненные выплатыОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда.
Отмечается, что помощь была профинансирована Фондом из средств госбюджета в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней». Средства поступят на счет врача в течение нескольких банковских дней.
Также для этого медицинского работника Фонд соцстрахования назначил единовременное пособие в соответствии с общеобязательного государственного социального страхования и ежемесячные страховые выплаты за средства Фонда.
По состоянию на сегодня Фонд профинансировал четыре одноразовые страховые выплаты за средства госбюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания COVID-19.
Новости по теме
- Фонд соцстраха в январе-сентябре профинансировал 21,5 миллиона дней больничных
- Фонд соцстрахования профинансировал почти 800 миллионов гривен страховых выплат за сентябрь
- В Украине резко увеличилось количество больничных
- В Фонде соцстрахования заявили, что треть несчастных случаев на производствах в этом году связаны с коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram