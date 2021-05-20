Кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет о готовности представить концепцию медицинского страхования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы народных депутатов перед избранием на должность министра по концепции или законопроекту о страховой медицине.
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«У меня есть вариант решения, который хочу вам предложить - вы сегодня нажимаете кнопку поддержать, а я на следующем часе вопросов к правительству представляю концепцию развития системы здравоохранения, где отдельный блок посвящается развитию медицинского страхования в Украине», - отметил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.
19 мая комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил поддержать кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
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