Кандидат на должность министра здравоохранения уверяет, что готов представить свое видение развития системы здравоохранения.

Кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет о готовности представить концепцию медицинского страхования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы народных депутатов перед избранием на должность министра по концепции или законопроекту о страховой медицине.

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«У меня есть вариант решения, который хочу вам предложить - вы сегодня нажимаете кнопку поддержать, а я на следующем часе вопросов к правительству представляю концепцию развития системы здравоохранения, где отдельный блок посвящается развитию медицинского страхования в Украине», - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предложил поддержать кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

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Автор: Надя Пришляк