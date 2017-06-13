Харьков и ЕБРР договорились о кредите на 10 миллионов евро для закупки 50 троллейбусов

Харьков и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о подготовке кредитного финансирования по проекту обновления подвижного состава троллейбусного парка на 10 млн. евро для приобретения 50 троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение сегодня, 13 июня, подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннетт.

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"То, что мы сегодня подписали, касается нашего кредитного проекта на 10 млн. евро на покупку 50 троллейбусов. Из этих 10 млн. евро - 8 млн. предоставим мы, и 2 млн. будут профинансированы Фондом чистых технологий", - сказал Беннетт.

В свою очередь, во время брифинга первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что процент, под который будет предоставлен кредит, и срок погашения можно будет обнародовать после того, как это соглашение будет окончательно утверждено.

Терехов подчеркнул, что производитель троллейбусов будет определен на открытом международном тендере.