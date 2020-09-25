Двое бывших нардепов сейчас претендуют на должность столичного городского головы.

Экс-нардеп Борислав Береза и бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов, претендующие на должность Киевского городского головы, устроили спор в прямом эфире.

Словесная перепалка состоялась в эфире "Апостроф TV". Ее причиной стало то, что Фирсов неправильно назвал фамилию Березы, сказав Розенблат (другой экс-нардеп Борислав Розенблат, - УНИАН).

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В частности, Фирсов, представляющий партию "Экологическая альтернатива", назвал оппонента фамилией экс-нардепа, которого подозревали в коррупции в так называемом "янтарном деле". В ответ на это лидер "Экопартии" Береза эмоционально вспыхнул:

"Вы г*вно или что? Вы ведете себя, как г*вно...".

В ходе дальнейшей перепалки Береза попытался "обидеть" Фирсова, назвав его фамилией другого экс-депутата - Егора Соболева, однако это ему не совсем удалось.

Перепалка Фирсова и Березы: видео

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Автор: Юрий Годован