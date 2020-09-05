В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.
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Особенности местных выборов
Накануне старта избирательной компании в Центральной избирательной комиссии рассказали об основных особенностях очередных местных выборов.
Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.
Перечень основных особенностей:
- выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
- параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
- выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
- выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.
Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:
- В территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
- В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.
Новые избирательные системы предусматривают новую систему выдвижения кандидатов в депутаты. А также формирование новых видов избирательных списков кандидатов: единого и территориальных избирательных списков.
Местные выборы 2020: предыстория
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).
- Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
- Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.
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