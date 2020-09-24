Почти 60% граждан считают, что выборы в целом будут честными.

Подавляющее большинство граждан Украины - 82% - намерены принять участие в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 14-19 августа.

«Показательно, что политическая мобилизация высокая во всех регионах Украины», - говорится в результатах опроса, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, на вопрос об участии в выборах «безусловно, да» ответили 41,2% опрошенных, «скорее да» - 40,7%.

В то же время «безусловно, нет» ответили 6,1% опрошенных, а «скорее нет» - 4,5%. Затруднились ответить 7,5% респондентов.

Большинство украинцев (57%) считают, что выборы в целом будут честными: 16% респондентов уверены в том, что выборы пройдут без нарушений, еще 41% полагают, что отдельные нарушения не повлияют на конечный результат.

В то же время почти четверть граждан (23%) предполагают, что результаты выборов могут быть искажены, а 6% уверены, что результаты будут полностью подтасованы. Почти 14% респондентов не смогли определиться с ответом.

Больше всего уверены в честности выборов жители западного макрорегиона: 26% верят, что все будет честно, еще 42% полагают, что нарушения не повлияют на результат.

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Наибольшее недоверие к честности местных выборов наблюдается среди респондентов, проживающих в восточных областях: 31% предполагают, что результаты могут быть подтасованы, еще 13,5% уверены, что выборы будут сфальсифицированы. Похожие настроения имеют и сторонники партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»: 31% таких избирателей допускают нарушения, 8% - уверены в этом.

Опрос проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование исследования осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Местные выборы 2020: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 23 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны по 6 ноября.

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Автор: Надежда Пришляк