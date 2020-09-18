Речь идет как о попытке российского бизнеса в Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове, Киеве, Запорожье провести своих людей в местные советы, так и о поддержке пророссийских партий относительно темы мира на Донбассе.

Эксперты сообщили о том, как Россия оказывает влияние на местные выборы в Украине, которые запланированы на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники пресс-конференции.

Политический эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко считает, что местные выборы не являются показательными с точки зрения геостратегической ориентации как выборы парламентские и президентские.

"России сейчас очевидно не до Украины, то есть у них внутренних проблем очень много... С другой стороны у российского бизнеса, крупных олигархов и корпораций есть конкретные интересы в Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове, Киеве, Запорожье, - поэтому именно эти российские корпорации, они действительно формально интернациональные, - безусловно будут пытаться и пытаются, эти факты есть, провести своих людей в местные советы», - сказал Матвиенко и добавил, что российский бизнес очень глубоко закоренился в Украине.

В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко высказал несколько иное мнение.

"Я думаю, что влияние России есть, не только отдельных российских бизнесов ... как это влияние происходит? Это в том числе имело и электоральное значение", - сказал Фесенко.

По его убеждению, позиция России основывается на том, что «не надо было давать никаких бонусов Зеленскому». «В том числе и откладывание встречи в «нормандском формате» на период уже после местных выборов. Зеленский не должен получить электоральных бонусов от темы мира, а наоборот, эти бонусы должны получить пророссийские политические проекты «ОПЗЖ» и партия Шария, они критикуют Зеленского и как бы надо помогать им», - сказал Фесенко.

Кроме того, еще одним инструментом влияния России Фесенко назвал ее информационную поддержку «ОПЗЖ» и партии Шария как на телевидении, так в Интернете.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Автор: Виталий Саенко