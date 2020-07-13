цей матеріал доступний українською

Анатолий Присяжнюк возглавил «Наш край» на Киевщине

15:34, 13 июля 2020
Выборы-2020
75 0
Анатолий Присяжнюк / фото УНИАН

Об этом сообщает официальный сайт партии.

Представляя нового главу «Нашего края» на Киевщине, сопредседатель партии Александр Мазурчак отметил его успешный опыт управления областью.

«Анатолий Присяжнюк имеет серьезный и успешный опыт государственного управления на местном уровне – он около 4-х лет успешно возглавлял Киевскую область. Мы рады приветствовать его в своих рядах, как и других профессионалов и хозяйственников, которые присоединились к нашей команде вместе с ним», – сообщил он.

По мнению сопредседателя «Нашего края», обновление руководства Киевского областного отделения партии укрепляет позиции партии перед местными выборами.

По словам Анатолия Присяжнюка, вместе с командой единомышленников они будут работать для развития Киевщины, формирования и становления объединенных громад, создание комфортных условий для жизни людей.

«Наш край» не является оппозиционной силой, наша идеология базируется на принципах объединения, ответственности и эффективности работы. Но мы никогда не будем мириться с бездействием властей и принятием неэффективных решений. Для нас на первом плане – люди, их жизнь, досуг, культура, духовность. Интересы громад и их жителей, будем отстаивать», – отметил новый председатель Киевской областной организации партии «Наш край».

Также он отметил, что за 5 лет существования партии «Наш край» достиг весомого представительства в органах местного самоуправления по всей стране.

Анатолий Присяжнюк занимал должность руководителя Киевской облгосадминистрации с 19 марта 2010 года по 2 марта 2014 года. В разные годы занимал должности председателя Правления ГАК «Черноморнефтегаз», был заместителем председателя СБУ и министра внутренних дел Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter