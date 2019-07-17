В Одесской области полиция разоблачила сеть подкупа избирателей в пользу действующего нардепа (видео)

Правоохранители установили, что к функционированию «сетки» подкупа избирателей в Одесской области причастны более 20 человек, за каждый голос, в случае предоставления фотодоказательства, избирателям предлагали от 1 до 1,5 тыс. грн.

Кандидату в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, действующему депутату Виталию Барвиненко и участникам разоблаченной Национальной полицией сети подкупа избирателей вручены повестки.

Как информирует пресс-служба Национальной полиции, об этом сегодня на брифинге сообщили заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе и начальник управления Департамента защиты экономики Нацполиции Александр Околит.

По словам Цуцкиридзе, сотрудники Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили «сетку» подкупа избирателей. Уже установлено, что преступная схема действовала по имеющимся признакам, вероятно, в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко.

Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

«Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал «сетку» для подкупа избирателей. К «работе» он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от тысячи до полутора тысяч гривен за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в мессенджер», - сказал Цуцкиридзе.

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По словам Околита, каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирование списков и распределение средств за голоса избирателей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены.

«В «сетке» по подкупу избирателей были задействованы более 20 человек. Они отвечали за определенное направление работы: проведение агитационной работы, формирование списков голосующих, распределение средств за избирательный голос, а также контроль над другими участниками «сетки» и другие. В настоящее время все лица, причастные к совершению преступления, установлены», - отметил Околит.

Он добавил, что формировали списки граждан, с которыми договорились о голосовании за определенного кандидата в народные депутаты, председатели сельских советов и лица, пользующиеся авторитетом среди местного населения.

Цуцкиридзе подчеркнул, что во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые «продали» свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки, в которых находится списки «купленных» избирателей, их данные и тому подобное.

«Следователями начато уголовное производство по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. При проведении обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будут объявлены подозрения», - отметил Цуцкиридзе.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Барвиненко Виталий Дмитриевич был избран в парламент VIII созыва по избирательному округу №141 (Одесская область), член депутатской группы "Партия "Видродження", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.