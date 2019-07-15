ГСЧС и Нацполиция переведены на усиленный вариант несения службы из-за выборов в ВР

Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время парламентских выборов будут сформированы сводные группы с другими ведомствами.

Полицейские в период с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме.

Как сообщает Департамент коммуникации полиции, об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

«С начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 4 тыс. 157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией (2 тыс. 587 фактов) и подкупом избирателей (422). В то же время зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества», - говорится в сообщении.

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 210 фактам. В частности, 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 53 уголовных производства - связаны с проведением избирательной кампании. Также составлен 817 административных протоколов.

Больше всего протоколов - 591 - составлено за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах составлено 117 протоколов.

Заместитель председателя Нацполиции отметил, что со вчерашнего дня уже начался завоз бюллетеней на избирательные участки. Поэтому с 15 по 28 июля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы.

«Задача Нацполиции - это сохранение всей документации, которая находится на окружных избирательных участках. Кроме того, полицейские обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничество с наблюдателями, которые участвуют в избирательном процессе, и оперативное реагирование на любые нарушения в сфере избирательного процесса», - сказал Фацевич.

Ранее сообщалось, что для обеспечения общественной безопасности и порядка во время парламентских выборов будут сформированы сводные группы с другими ведомствами.

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Кроме того подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 9.00 сегодняшнего дня в связи с подготовкой к проведению внеочередных парламентских выборов переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

С целью повышения готовности органов и подразделений ГСЧС к действиям по назначению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, с 9.00 15 июля органы управления и силы ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы.

В последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки относительно чрезвычайных ситуаций и опасных происшествий, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведении выборов.

В зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных происшествий организовано дежурство пожарных постов.

Для обеспечения выполнения работ, связанных с обследованием участков местности на наличие взрывоопасных предметов, на этих объектах задействованы и пиротехники ГСЧС.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится также авиация ГСЧС.