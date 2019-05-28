Политолог объяснил, кто и почему заинтересован в досрочных выборах в Раду

Большинство ключевых игроков – таких как Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко – согласны с досрочными выборами, отметил политолог.

Официально на очередные парламентские выборы в госбюджете 2019 заложены 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн.

Нужно только, чтобы Кабмин своим распоряжением выделил эти деньги. Но тут есть определенные риски, рассказал Главреду политический консультант Николай Спиридонов.

"Сейчас, на 2019-й, деньги на парламентские выборы есть, но правительство может попытаться сманеврировать. Например, скажут, что средства были предусмотрены на октябрь и не были предусмотрены на июль. И поэтому у нас проблемы с финансированием", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что такая ситуация в Украине уже была в 2008-м. Тогда при президенте Викторе Ющенко Кабмин отказался выделять деньги на внеочередные выборы.

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"В правительстве Юлии Тимошенко, заявили, что денег нет – они не были предусмотрены на выборы", – рассказал Спиридонов.

Однако сейчас сложилась иная картина: большинство ключевых игроков – таких как Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко – согласны с досрочными выборами, отметил политолог.

"У каждого на то своя причина. Бывший президент надеется получить депутатскую неприкосновенность, поэтому будет конвертировать набранные во втором туре 24% в партию. У Тимошенко сейчас самая маленькая фракция в Раде, и она хочет ее увеличить. Бойко тоже имеет свои амбиции. Допускаю, что против такого решения Олег Ляшко, Андрей Садовой и Арсен Аваков", – уточнил Спиридонов.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.