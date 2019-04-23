Прямое вмешательство России в день выборов президента Украины не зафиксировано – наблюдатели ОБСЕ

По предварительной оценке международных наблюдателей, президентские выборы в Украине были конкурентоспособными и проошли с уважением к фундаментальным свободам.

Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине.

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Об этом сказал радио Свобода лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Гиорги Церетели. Он также является президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Грузия). «Мы не заметили четких доказательств вмешательства, таких как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности. Но сегодня вмешиваться очень легко через пропаганду, очень легко через социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободное от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу этого сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств», – сказал Церетели.

По предварительной оценке международных наблюдателей, президентские выборы в Украине были конкурентоспособными и прошли с уважением к фундаментальным свободам. Об этом представители ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента заявили на пресс-конференции в Киеве.

Церетели также заявил, что выборы в Украине могут стать образцом для государств региона. «Украина – большое и важное государство из-за своего потенциала, это касается и вклада в региональную безопасность и экономических возможностей. Но сегодня перед Украиной встало много вызовов, это и вооруженный конфликт, и аннексия Крыма. То, что Украина в таких сложных обстоятельствах так хорошо провела выборы – это очень хороший пример. Думаю, что это будет моделью для многих других государств региона», – сказал Церетели.

По его мнению, у украинцев после выборов будут новые возможности преодолевать вызовы, такие как коррупция, бедность и последствия агрессии.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, шоумен Владимир Зеленский набирает свыше 73% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – около 25%.