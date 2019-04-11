ЦИК поручила Госреестру избирателей уничтожить лишние записи
16:49, 11 апреля 2019Выборы 2019
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Соответствующее постановление Центризбирком принял из-за выявления случаев включения граждан в списки на нескольких избирательных участках.
ЦИК постановила поручить органам ведения реестра уничтожить лишние записи \ УНИАН
Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить лишние записи, содержащиеся в реестре.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.
По словам заместителя председателя Центризбиркома Олега Конопольского, в записях Госреестра были выявлены случаи кратного включения избирателей (когда избиратель включен в список избирателей на нескольких участках), составляющие 2 тыс. 779 записей (0,008% от числа избирателей).
В связи с этим ЦИК постановил поручить органам ведения реестра уничтожить лишние записи.
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