ЦИК поручила Госреестру избирателей уничтожить лишние записи

Соответствующее постановление Центризбирком принял из-за выявления случаев включения граждан в списки на нескольких избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить лишние записи, содержащиеся в реестре.

Читайте такжеЦИК образовала 199 окружных избиркомов на выборы президента

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Олега Конопольского, в записях Госреестра были выявлены случаи кратного включения избирателей (когда избиратель включен в список избирателей на нескольких участках), составляющие 2 тыс. 779 записей (0,008% от числа избирателей).

В связи с этим ЦИК постановил поручить органам ведения реестра уничтожить лишние записи.