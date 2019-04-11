цей матеріал доступний українською

ЦИК поручила Госреестру избирателей уничтожить лишние записи

16:49, 11 апреля 2019
Выборы 2019
63 0
ЦИК постановила поручить органам ведения реестра уничтожить лишние записи \ УНИАН

Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить лишние записи, содержащиеся в реестре.

Читайте такжеЦИК образовала 199 окружных избиркомов на выборы президента

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Олега Конопольского, в записях Госреестра были выявлены случаи кратного включения избирателей (когда избиратель включен в список избирателей на нескольких участках), составляющие 2 тыс. 779 записей (0,008% от числа избирателей).

В связи с этим ЦИК постановил поручить органам ведения реестра уничтожить лишние записи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019