Скандальный Насиров выздоровел уже настолько, что подался в кандидаты в президенты

В течение 5 дней ЦИК должна зарегистрировать Романа Насирова или отказать.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает Украинская правда.

"Около 16:45 господин Насиров принес и сдал документы для регистрации его кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца", - сказал он.

В течение 5 дней ЦИК должен зарегистрировать его или отказать.

Таким образом, Насиров стал 14-м человеком, который намерен баллотироваться на пост главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - статьи 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности главы ГФС. В январе Кабмин обжаловал решение это суда.