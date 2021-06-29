"Укртрансбезопасности" предоставляется право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров», - говорится в сообщении.

Также закон расширяет полномочия Государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасности») в части осуществления габаритно-весового контроля. Так, ей предоставляется право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документом устанавливается ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливается ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Борьба Зеленского с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

В декабре 2020 года Криклий сообщил, что Центр обработки данных габаритно-весового контроля Государственной службы по безопасности на транспорте, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже готов к эксплуатации. В феврале он анонсировал, что до конца 2021 года на дорогах Украины будет 100 комплексов «взвешивания в движении» (WIM) для грузовиков.

2 февраля 2021 года Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафов за перегруз фур.

3 июня 2021 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (№3742).

Законом, в частности, предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. Так, штраф за превышение габаритно-весовых норм при перевозке делимого груза или неделимого груза без соответствующего разрешения более чем на 30% от установленных норм составляет 51 тыс. грн; от 20% до 30% от установленных норм - 34 тыс. грн; от 10% до 20% - 17 тыс. грн; от 0% до 10% - 8,5 тыс. грн. Штраф за перевозку грузов или пассажиров без необходимых документов составляет 17 тыс. грн; международная перевозка пассажиров или грузов резидентами или нерезидентами Украины - 34 тыс. грн.

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Автор: Светлана Закелова