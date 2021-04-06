В прошлом году по программе «Большая стройка» отремонтировали 67,2 км автодороги, в этом году планируют восстановить еще почти 50 км.

В Черкасской области стартовали активные ремонтные работы на самой длинной трассе этого региона – Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смила – Умань. В ходе ремонта восстановят печально известную часть объездной, ремонта которой жители ждали более 40 лет. Работы проходит в рамках президентской программы «Большая стройка», сообщает Черкасская ОГА.

"В частности, восстанавливается 12-километровый участок объездной дороги Черкасс (от поворота на с. Геронимовка и в направлении Смилы). Также продолжаются текущие средние ремонты Н-16 на выезде из Смилы в направлении Умани и к началу села Ротмистровка, от окончания села Носачев до железнодорожного переезда возле села Сигнаевка», - рассказал председатель ОГА Александр Скичко.

Трасса Н-16 протяженностью 208,1 км, пролегающая от Золотоноши через Черкассы, Смилу, Шполу, Звенигородку, Тальное и заканчивающаяся в Умани, является одной из ключевых транспортных артерий области. Несмотря на это, состояние дороги десятилетиями находилось в ужасном состоянии.

В прошлом году по программе «Большая стройка» отремонтировали 67,2 км автодороги, в этом году планируют восстановить еще почти 50 км.

В целом в течение 2021 года по программе «Большая стройка» в Украине построят и отремонтируют 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей стране. По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, еще одно направление работ – развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, чтобы сократить время в пути до 3-4 часов.

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Автор: Григорий Бондарь