УЗ давит на бизнес, не подтверждая заявки на перевозки предприятиям, которые не подписали с компанией новый договор – участник рынка

Главными замечаниями к договору остались его публичная форма, а также положения об одностороннем внесении изменений в договор со стороны "Укрзализныци" при отсутствии такого права у грузоотправителей.

Акционерная компания "Укрзализныця" оказывает давление на бизнес путем отказа в подтверждении заявок на осуществление перевозок предприятиям, которые не подписали с компанией новый договор на оказание услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, который должен вступить в силу с 1 июля.

Об этом УНИАН сообщил представитель украинской промышленной компании.

«Реакция «Укрзализныци» на совместное обращение участников рынка оказалась достаточно своеобразной. У тех предприятий, которые не подписали новый договор, при формировании плана перевозок в автоматизированной системе «МЕСПЛАН» статус заявок на перевозку изменился на «отложено». Таким образом, перевозки с 1 июля не подтверждены, что является прямым давлением на несогласных», - заявил он.

Участник рынка отметил, что в своём пресс-релизе «Укрзализныця» утверждает, что требования обязательной рекомендации Антимонопольного комитета в отношении нового договора выполнены, консультации с бизнесом проведены и необходимые условия внесены.

«Но опрос, инициированный сайтом Центра транспортной логистики 23 июня, свидетельствует, что введение нового договора поддерживают только 11% респондентов, при этом против высказалось 79%», - отметил он.

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По словам участника рынка, главными замечаниями к договору остались его публичная форма, совмещение в одном документе как услуги перевозки, так и предоставления вагонов, а также положения об одностороннем внесении изменений в договор со стороны "Укрзализныци" при отсутствии такого права у грузоотправителей.

«Также бизнес не согласен со значительным повышением платы за пользование вагонами, отсутствием ответственности перевозчика за несвоевременную доставку грузов и предоставлением непригодных в техническом состоянии вагонов», - сообщил он.

Участник рынка обратил внимание, что осталось четыре дня на принятие решения об отсрочке введения договора.

«В то же время, совместное обращение представителей бизнеса в Антимонопольный комитет, к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового договора пока остаётся без ответа», - отметил представитель промышленной компании.

По его словам, учитывая беспрецедентное давление «Укрзализныци» на бизнес, существует теоретическая возможность подписания договора участниками рынка. «Но это не будет означать согласия с его условиями, а только лишний раз подтвердит монопольное влияние «Укрзализныци» на рынок железнодорожных перевозок. Подписанты договора сохраняют за собой право оспаривания договора в Антимонопольном комитете и других инстанциях. Будем надеяться, что этого не произойдёт, так как в настоящее время перевозки осуществляются по действующим договорам, сохраняющим полную юридическую силу. Возражения против их расторжения в одностороннем порядке участники уже направили «Укрзализныце» в установленном законом порядке», - подчеркнул участник рынка.

Как сообщал УНИАН, 30 марта «Укрзализныця» сообщила, что перенесет на два месяца введение нового договора о грузоперевозках, который изначально планировалось ввести с 1 июня. В марте Антимонопольный комитет Украины рекомендовал «Укрзализныце» воздержаться от внедрения нового договора в связи с ущемлением интересов заказчиков услуг. Позже «Укрзализныця» заявила, что доработала положения нового договора на перевозку грузов и вводит его в действие с 1 июля.

В ответ на это представители бизнеса, заказ которых обеспечивает более 90% железнодорожных грузоперевозок по стране, направили совместное обращение к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового документа. Свои подписи поставили руководители Объединения предприятий "Укрметаллургпром", Федерации металлургов Украины, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА", ассоциации "Укрцемент" и Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса.

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