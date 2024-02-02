За январь 2024 года "Укрзализныця" экспортировала 7,5 миллионов тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023, который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения. Такой высокий результат не стал бы возможным без работы временного коридора по Черному морю, заявили в Министерстве инфраструктуры.
Всего в январе "Укрзализныця" перевезла более 14 миллионов тонн грузов, что на четверть больше, чем в январе прошлого года. Лидером стали зерновые – на экспорт перевезено 3,4 миллиона тонн. Во внутреннем сообщении перевезено 5,6 миллиона тонн, что на 2,7% больше января 2023.
"Важно видеть стабильность роста железнодорожных перевозок. С марта по декабрь прошлого года наблюдался ежемесячный прирост грузов в 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Заходим в 2024 год, не сбавляя обороты: прогресс существенно усиливает экономику Украины и укрепляет обороноспособность", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала убыток, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там отметили, что разблокирование портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно вырастут и без повышения тарифов.