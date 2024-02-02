Всего в январе "Укрзализныця" перевезла более 14 миллионов тонн грузов.

За январь 2024 года "Укрзализныця" экспортировала 7,5 миллионов тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023, который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения. Такой высокий результат не стал бы возможным без работы временного коридора по Черному морю, заявили в Министерстве инфраструктуры.

Всего в январе "Укрзализныця" перевезла более 14 миллионов тонн грузов, что на четверть больше, чем в январе прошлого года. Лидером стали зерновые – на экспорт перевезено 3,4 миллиона тонн. Во внутреннем сообщении перевезено 5,6 миллиона тонн, что на 2,7% больше января 2023.

"Важно видеть стабильность роста железнодорожных перевозок. С марта по декабрь прошлого года наблюдался ежемесячный прирост грузов в 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Заходим в 2024 год, не сбавляя обороты: прогресс существенно усиливает экономику Украины и укрепляет обороноспособность", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала убыток, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там отметили, что разблокирование портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно вырастут и без повышения тарифов.