Соответствующее решение было озвучено сегодня на встрече с представителями всех железнодорожных профсоюзов.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует к концу года вернуть на пятидневную рабочую неделю почти 60 000 железнодорожников, которые находятся на «четырехдневке».

Как сообщил глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале, соответствующее решение было озвучено сегодня на встрече с представителями всех железнодорожных профсоюзов.

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«На встрече я поделился своим видением развития компании и озвучил шаги по возвращению к концу года на пятидневную рабочую неделю почти 60 000 железнодорожников, которые находятся на «четырехдневке». Мы обменялись мнениями, озвучили проблемы и для того, чтобы не терять связь, договорились о следующей встрече через две недели», - написал он.

"Укрзализныця"

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

"Укрзализныця" с 1 июля сократила рабочую неделю для железнодорожников до 4 дней.

С 14 августа в Киеве, который попал в "желтую" зону, усилили карантинные ограничения.

С 17 августа 2020 года в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа осуществляется только высадка пассажиров без посадки.

С 24 августа 2020 года "Укрзализныця" изменила маршруты и закрыла продажу билетов на некоторых станциях.

11 сентября 2020 года "Укрзализныця" закрыла продажу билетов еще на шести станциях.

С 14 сентября "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

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Автор: Александр Куницкий