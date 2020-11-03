Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в октябре текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 8,4 тысячи единиц.

Читайте такжеНа украинских АЗС подорожал автогаз: сколько стоит заправить авто

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Топ-5 популярных марок авто

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в октябре стала Renault. За месяц 1431 автомобиль этой французской марки пополнил украинский автопарк. Свой октябрьский результат прошлого года Renault ухудшила на 22%.

На втором месте с результатом 1365 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили этой марки в октябре улучшился на 11%.

Третья позиция у марки KIA, которая почти продублировала свой прошлогодний результат. Результат KIA за отчетный месяц - 830 зарегистрированных авто.

Четвертое место в октябре заняла Skoda, в активе - 593 авто. Продажи автомобилей этой марки в прошлом месяце выросли на 10%.

Пятой в рейтинге стала Volkswagen - 536 штук (-11%).

Также в десятку самых популярных марок вошли:

Nissan – 399 штук (-15%);

Peugeot – 339 штук (+46%);

Hyundai – 304 штук (-34%);

Ford – 228 штук (+12%);

Mercedes-Benz – 202 штуки (+21%).

Бестселлером октября стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 788 покупателей.

Отмечается, что продажи новых легковых автомобилей в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 3% - до 68,5 тысячи авто.

Что этому предшествовало

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в сентябре текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 7,6 тысячи единиц.

Справка УНИАН

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году.

Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец