Обновленная Skoda Octavia отличается, в первую очередь, измененной передней частью.

В Чехии началось производство автомобилей Skoda Octavia 2024. Обновленные лифтбек и универсал собирают на предприятии в Млада-Болеславе, а впоследствии их будут производить на заводе в городе Квасины.

Об этом сообщает официальный сайт Skoda. Новая модель отличается внешне. Прежде всего речь идет о передней части авто. Разработчики увеличили решетку радиатора и установили матричные фары со стреловидными ходовыми огнями.

Изменилась Octavia и внутри. Все версии обновленной модели получили виртуальную панель приборов и двухзонный климат-контроль. Топовый вариант оснастили увеличенным центральным тачскрином. Список опций пополнили мониторы для задних пассажиров.

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Сейчас обновленные версии Octavia имеют бензиновые двигатели объемом 1,5 л (114 и 150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровый турбодизель мощностью 115 и 150 л. с. Позже в линейку планируют добавить плагин-гибриды, которые смогут проехать на электротяге до 100 км.

Skoda Octavia - справка

Автомобиль Skoda Octavia производится чешской компанией Skoda (входит в состав Volkswagen AG), начиная с 1996 года. Название современной модели (все четыре поколения) позаимствовали у предшественника, который производился в 1959-1971 годах. За все время было произведено более 7 млн Skoda Octavia различных версий.

Skoda Octavia традиционно входит в число наиболее популярных моделей новых легковых авто в нашей стране. Если говорить о марте, то она занимала девятое место. Самой популярной же моделью тогда оказался Renault Duster.

Украинский авторынок - последние новости

Одним из главных трендов украинского авторынка является растущая популярность электрических авто.

Согласно новым данным, за март украинский автопарк пополнился более 4,4 тыс автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Если сравнивать с прошлогодним мартом, то спрос на электромобили увеличился в 2,3 раза.

Наиболее популярной моделью среди новых электрокаров в марте оказался Volkswagen ID.4. Также в тройку попали BYD Song Plus и Honda eNS1.

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