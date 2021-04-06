На некоторых АЗС цена бензина марки А-92 опустилась на 40 копеек за литр.

Сетевые операторы Украины 6 апреля снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1,5 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что, например, на станциях Shell цена бензина марки А-92 опустилась на 40 копеек за литр, до 27,97 грн, а бензин А-95 подешевел на 80 копеек за литр, до 29,14 грн.

В сети «Параллель» бензин А-92 подешевел на 1 грн/л, до 29,30 грн, бензин А-95 - до 29,80 грн (-1,5 грн/л). На Mango бензины подешевели на 30 копеек за литр, дизельное топливо - на 90 копеек за литр.

Сети «Маркет» и «Автопорт» снизили цены на бензины в пределах 20-70 копеек за литр. Motto опустила цену на ДТ в Харьковской области на 20 копеек за литр, до 25,78 грн.

Что этому предшествовало

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум для стабилизации цен на нефтепродукты в Украине.

По данным Консалтинговой группы «А-95», достигнутое соглашение предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л.

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Автор: Игорь Орел