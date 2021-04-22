Так, сеть UPG повысила цены на бензины на 30 копеек за литр.

Сетевые операторы Украины 22 апреля повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-35 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

Читайте такжеНа украинских АЗС изменилась цена на бензин

Сообщается, что станции UPG повысили цены на бензин на 30 копеек за литр: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн, А-92 — до 27,20 грн.

На станциях Chipo бензины подорожали на 32 копейки за литр.

В сетях SUNOIL и Marshal рост цен на бензины составил 13 копеек за литр и 30 копеек за литр соответственно, а на «Авантаж 7» цены на дизтопливо выросли на 33 копейки за литр.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на дизтопливо в среднем на 23 копейки за литр.

Что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

В течение нескольких месяцев наблюдается рост цен на топливо на украинских АЗС из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел