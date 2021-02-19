Вестибюль на станции метро будет закрыт из-за замены турникетов.

Вестибюль № 2 станции метро "Харьковская" (восточный вестибюль) временно не будет работать с 20 по 23 февраля в связи с заменой турникетов.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

В КГГА напомнили, что новые турникеты уже установлены и работают в вестибюле № 1 станции метро "Харьковская", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Контактова площадь".

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: QR-билет Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

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Автор: УНИАН