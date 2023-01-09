Приватизация порта Усть-Дунайск может происходить в интересах стивидорной компании, связанной с нардепом Николаем Тищенко. Об этом delo.ua заявил директор ГП "МТП Усть-Дунайск" Юрий Мартынюк.

"Компания ЗТК, которая перегружает грузы Тищенко через наш порт, отказывается платить государству, - рассказывает Юрий Мартынюк. - Все остальные стивидоры платят, а он нет. Это политическая коррупция, я считаю. Полтора года назад ЗТК рейдерским путем захватил наш склад, имущество государственного предприятия. Ничего нам не платит за хранение грузов. На сегодня долг превышает 2 млн гривень. Все остальные операторы платят порту за использование государственной инфраструктуры 0,5 доллара за тонну груза. Это очень невысокая ставка. В порту Измаил стивидоры платят 3 доллара с тонны. ЗТК решил, что они могут платить нашему порту всего 0,05 доллара, то есть 5 центов с тонны, зарабатывая 18 долларов на тонне зерна. Иными словами, государство должно дотировать сверхприбыли частного стивидора".

В 2022 году при комитете ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Тищенко создал собственную рабочую группу, которая занимается "проверкой морехозяйственного комплекса". В начале ноября члены группы наведались в Усть-Дунайск. А уже 31 декабря Николай Тищенко в фейсбуке написал, что он инициировал увольнение руководителя порта Килия "за коррупцию". В порту считают, что это связано с попыткой депутата полностью захватить порт и не платить задолженность перед государственным предприятием.

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По словам Юрия Мартынюка, стивидорная компания ЗТК не скрывает связи с Тищенко. "Эта компания везде рассказывает, от кого они работают, чьи грузы они обрабатывают. Прямым текстом тебе говорят: мы работаем от этого человека, ты хоть понимаешь, на кого ты рыпаешься?" - рассказывает директор порта.

По информации издания, в прошлом году "Ревизор" приходил ко многим руководителям дунайских портов. Вопрос один и тоже - "дайте специальные ценовые условия для моих поставщиков". Специальные - то есть в 2-3 раза ниже рыночных. Директоров уверяли, якобы "вопрос согласован" с профильным министерством, чего на самом деле не было.

Как отмечается в расследовании, нардеп Николай Тищенко постоянно что-то проверяет. В 2021 году он создал и возглавил межфракционное объединение "Украинская железная дорога" и оценивал вагоны "Укрзализныци". В прошлом году взялся за лесную отрасль, создал временную следственную комиссию и теперь "гастролирует" по лесхозах Закарпатья. Проверка лесхозов оказалась настолько прибыльным делом, что на led-экранах по всему Киеву запустили ролик "Николай идет, щепки летят". Наверное, чтобы лесоводы в других регионах "как надо" готовились к встрече с "ревизором".

"Технология деятельности очередной следственной / рабочей / временной группы в каждом случае типична. "Экспертный офис" в виде экс-директоров, ранее уволенных за коррупцию. Психологический прессинг и огульные обвинения. "Рейды" по предприятиям, которые больше напоминают визиты рэкетирских группировок из 90-х. Недопуск журналистов, отказ от общения со СМИ. Бомбардировка звонками профильных министров и замов с требованием уволить "неправильных" людей и назначить "правильных". Может, наконец НАБУ проверит главного парламентского "проверяющего"? Уважаемые детективы, желающих дать показания более чем достаточно", - резюмирует издание.

Напомним, 22 декабря ФГИ выставил на приватизацию порт Усть-Дунайск. Приватизационный аукцион состоится 17 января на сайте Prozorro.Продажи. Стартовая цена - 60 млн гривень.