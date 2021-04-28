Сегодня было открыто движение по шести полосам моста, что позволит ликвидировать транспортные заторы, до недавнего времени бывшие привычными на этом участке пути из Киева в Одессу.

Знаменитый долгострой Одесской области – мост через Хаджибейский лиман – стал завершенным объектом. Сегодня было открыто движение по шести полосам моста, что позволит ликвидировать транспортные заторы, до недавнего времени бывшие привычными на этом участке пути из Киева в Одессу. Об открытии моста в Facebook сообщает заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

«Сегодня мы открыли полноценное движение на известном долгострое Одесской области - мосту через Хаджибейский лиман. Теперь там 3 полосы в направлении Одессы и еще 3 - в направлении Киева. Легендарные пробки на подъезде к Одессе в этом месте уйдут в прошлое», - пишет замглавы ОП.

Тимошенко также напоминает, что капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман был начат еще в 2008 году, но почти сразу был прекращен, и объект долгие годы оставался недостроенным.

«В 2020-м мы включили этот объект в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Уже в августе открыли движение по трем полосам, а сегодня - как раз накануне майских выходных - еще по трем», - сообщает подробности Тимошенко.

Глава Укравтодора Александр Кубраков, в свою очередь, добавил, что мост был построен в 1997 году с двумя полосами движения в каждом направлении, однако со временем его пропускной способности стало не хватать.

«Для 1997 года 4-х полос хватало, но уже с начала 2000-х начались разговоры о необходимости расширения моста. Работы начинали и бросали в 2004 и 2008 году. Между тем, среднесуточная интенсивность движения возросла до 35 000 автомобилей. Современный проект спокойно будет выдерживать поток даже в 40 и 60 000 автомобилей в сутки», - сказал Кубраков.

По его словам, вскоре на подъезде к мосту для предупреждения перегрузок будет также установлена площадка Weigh-in-Motion. Решение об автоматическом взыскании штрафов с перегруженных грузовиков вскоре должна принять Верховная Рада, после чего система взвешивания в движении заработает в полном объеме.

На мосту, как пояснил глава Укравтодора, обустроены также тротуары вдоль правой и левой сторон, а также металлическое барьерное ограждение. На распределительной полосе моста установлено ​​двустороннее металлическое барьерное ограждение Vario Guard, а на подходах к мосту смонтирована сборная железобетонная ограда типа «Нью-Джерси».

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что темпы строительства моста в Запорожье позволяют рассчитывать на то, что движение по нему будет открыто уже ко Дню Независимости Украины.

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Автор: Иван Бойко