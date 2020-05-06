Кабмин с 11 мая собирается увеличить количество общественного транспорта в Украине

Количество мест в транспорте нужно увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить возможность людям добираться на работу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает ответственность местных органов власти в вопросе работы общественного транспорта после смягчения карантина с 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

"Его запуск (общественного транспорта) мы планируем делать в том числе в рамках нашей концепции адаптивного карантина. Здесь у нас общая ответственность с местными властями, когда аспекты этого решения будут четко просчитаны", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, количество мест в транспорте нужно увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить возможность людям добираться на работу, в частности для бизнеса, который начнет работать.

"И, соответственно, здесь каждый город, каждый орган местного самоуправления должен адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта в городах", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие алгоритмы работы и условия правительство и Минздрав разработали, и они могут быть разъяснены в случае необходимости дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.