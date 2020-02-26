Volvo сделала башню из фур со своим президентом на вершине (видео)

Компания Volvo Trucks создала 15-метровую конструкцию с участием четырех тяжелых грузовиков и своего руководителя.

Volvo Trucks сняла короткометражный фильм под названием «Башня».

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Автопроизводитель создал конструкцию высотой 15 м из поставленных друг на друга четырех тяжелых грузовиков, на крышу верхнего из которых встал президент компании Рогер Альм, пишет Autonews.

Башню составили из моделей Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации. На постройку конструкции ушло около одного месяца. Основанием башни стала тяжелая фура Volvo FMX, 38-тонная задняя платформа которого смогла выдержать массу остальных автомобилей.

«По долгу службы я конечно привык стремиться к новым высотам, но эти съемки на вершине башни из грузовиков для меня стали чем-то совершенно новым, ведь подобное происходит далеко не каждый день. И, скажем так, у меня теперь есть определенное уважение к высоте. Особенно если учесть, что в повседневной жизни я довольно простой и даже приземленный человек», — отметил Рогер Альм.