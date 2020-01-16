В ЕС выросли продажи легковых авто: какие марки покупают европейцы

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в 2019 году вновь стала Германия, где было реализовано 3,6 млн новых машин.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) по итогам 2019 года, по сравнению с 2018 годом, выросли на 1,2% - до 15,3 миллиона единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за год только Германия показала положительный результат (+5%), далее следуют Франция (+1,9%) и Италия (+0,3%). Тогда как Испания (-4,8%) и Великобритания (-2,4%) показали падение спроса в 2019 году.

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в 2019 году вновь стала Германия, где было реализовано 3,6 миллиона новых машин.

Вторую строчку рейтинга заняла Великобритания, жители которой в ноябре приобрели 2,17 миллиона авто.

Замыкает лидирующую тройку Франция с результатом 2,31 миллиона проданных легковых автомобилей.

Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания VW Group, которая в течение года реализовала на рынках ЕС 3,73 миллиона авто, при этом рост составил 3,1% по сравнению с 2018 годом.

На втором месте PSA Group с результатом 2,43 миллиона проданных автомобилей, что на 1,1% меньше показателя 2018 года.

И третий результат у RENAULT Group – 1,63 миллиона штук, что на 1,1% больше 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 миллиона единиц.

ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.