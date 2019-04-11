За вождение в нетрезвом состоянии – в морг: в Молдове новое наказание для водителей-нарушителей

С декабря 2018-го полиция начала отбирать права у тех, кого поймает в нетрезвом состоянии за рулем.

Водителей, севших нетрезвыми за руль, будут принуждать к общественным работам в морге.

О таком наказании для злоумышленников в городе Ниспорени в Молдове договорились Бюро пробации и районная больница, пишет Украинская правда. Жизнь со ссылкой на местное издание Agora.md.

Безответственные руководители будут убирать в отделении, помогать с транспортировкой тел покойников и смогут воочию увидеть, к каким последствиям в организме человека приводит алкоголь.

Это не первое суровое наказание в городе для водителей, которые любят выпить.

С декабря 2018-го полиция начала отбирать права у тех, кого поймает в нетрезвом состоянии за рулем.

Для тех, кто сильно перебрал, наказание пожизненное: если концентрация алкоголя в выдохе превышает 0,3 мг/л, водительские права забирают навсегда.