Угол поворота дисплея составляет 88 градусов. Никаких кнопок или разъемов на корпусе нет.

Xiaomi решила продемонстрировать свои новейшие наработки в области дизайна смартфонов, представив прототип устройства с экраном-водопадом, у которого все четыре стороны имеют закругления.

Об этом сообщает The Verge.

Читайте такжеXiaomi подала в суд на Пентагон и Минфин США

Угол поворота дисплея составляет 88 градусов. Никаких кнопок или разъемов на корпусе нет.

Xiaomi отмечает, что концепт «расширяет границы дисплея до бесконечности» и обеспечивает «по-настоящему unibody-дизайн без каких-либо портов».

По углам дисплея есть вырезы, которые и позволили загнуть его со всех сторон.

Xiaomi и санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

1 февраля 2021 года китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН