Telegram будет сам выбирать инвесторов, а американцы не смогут участвовать в размещении.

Владеющая мессенджером Telegram компания Telegram Group Inc планирует привлечь $1 млрд от размещения небиржевых бондов среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Читайте такжеИнвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов

Telegram будет сам выбирать инвесторов. Компания решила привлечь средства через небиржевые конвертируемые облигации. Сообщается, что некоторые инвесторы уже начали получать предложения, однако, как пишет издание, американские инвесторы не смогут участвовать в торгах.

Облигации будут выпущены сроком на пять лет. По предварительным данным, ежегодно инвесторам будет выплачиваться купон в размере 7−8% от суммы долга.

В случае, если в ближайшие пять лет Telegram решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции мессенджера с дисконтом в 10% к цене размещения.

Как пишет издание, размещение облигаций Telegram проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек составляет $50 млн. Минимальный чек может быть снижен до $10 млн.

Организатором размещения выступает сам Telegram, агентами — банки брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Как утверждает источник издания, право выбирать инвесторов остается за Telegram, а американцы не смогут участвовать в размещении.

Что этому предшествовало

Издание The Information сообщало о том, что Telegram может привлечь около $1 млрд кредита в ближайшее время. В комментарии изданию представитель компании отметил, что Telegram «рассматривает различные варианты в соответствии со своей идеей, ориентированной на конфиденциальность, но не будет брать на себя никаких обязательств, предусматривающих какую-либо форму обязательного выхода».

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

Кроме того, в начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко