Samsung может исключить зарядку из комплекта поставки некоторых смартфонов - СМИ

В компании аргументируют это решение накоплением лишних зарядок, заботой об экологии и экономией ресурсов.

В следующем году Samsung может последовать примеру Apple и перестать комплектовать некоторые модели своих смартфонов зарядными адаптерами.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на корейское издание ETNews.

"Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Однако аргументация в пользу отказа от комплектного зарядного устройства такая же, как Apple: накопление лишних зарядок, забота об экологии и экономия ресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Samsung является лидером рынка и ежегодно поставляет около 300 миллионов смартфонов. Если половина смартфонов корейской компании лишится зарядок, это окажет заметное влияние как на его итоговую прибыль, так и на окружающую среду.

"Если Samsung в итоге примет решение отказаться от зарядок в стандартной комплектации смартфонов, то, скорее всего, оно коснется флагманских линеек Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold / Flip. Флагманские модели также поддерживают предпочитаемую многими беспроводную зарядку", - подчеркивает издание.

Это первое сообщение о намерении Samsung исключить зарядку из комплектации некоторых смартфонов, и для пущей убедительности нужны еще подтверждения из других источников. О том, что Samsung рассматривает возможность исключения из комплектации других аксессуаров, пока ничего не говорится.

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