Vodafone предлагает до 1000 грн кэшбэка за подарки любимым

Vodafone предлагает не ограничиваться датой 14 февраля и покупать подарки любимым до конца марта. До 31 марта компания будет возвращать от 400 до 1000 грн на счет клиентов Vodafone, которые покупают акционные смартфоны в любом магазине сети Vodafone Retail.

Акция «Подарки любимым» действует для смарфтонов Huawei Y6s, Samsung A10s, A30s 32 ГБ, Samsung A30s 64 ГБ, A51 64 ГБ, 128, Tecno Spark 4 и Tecno Povuoir,

Vodafone вернет на мобильный счет 400 грн за покупку смартфонов Huawei Y6s, Samsung A10s, A30s 32 ГБ, Tecno Spark 4 и Tecno Povuoir. 1000 грн кэшбека получат покупатели смартфонов Samsung A30s 64 ГБ, A51 64 ГБ и 128 ГБ в сети Vodafone Retail.

Для того, чтобы получить бонусные средства, нужно купить один из акционных смартфонов, установить в него SIM-карту Vodafone, пополнить счет на 5 грн и позвонить по номеру 111. Затем отправить SMS-сообщение с текстом «Акция» на короткий номер 7754 – для того, чтобы активировать акционное предложение в пакете SuperNet Pro.

Все детали праздничного предложения доступны по ссылке.