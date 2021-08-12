В первом полугодии 2021 года в Украине подорожали табачные изделия и алкоголь.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Как изменились цены за 6 месяцев:
Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали почти на 5 грн, с 43,26 гривны за одну пачку до 48,27 грн.
Сигареты с фильтром медиум-класса подорожали почти на 6 грн, с 49,91 грн до 56,19 грн.
Сигареты с фильтром премиум-класса подорожали почти на 5 грн за пачку - с 57, 88 грнн до 63,05 грн.
Сигареты без фильтра подорожали почти на 5 грн – с 38,73 грн за одну пачку до 43,49 грн.
За последний год подорожание сигарет составило почти 20%.
Цены в 2020 году:
В 2020 году пачка сигарет с фильтром отечественных марок стоила около 40 грн.
Сигареты с фильтром медиум стоили 44,81 грн. Пачку сигарет с фильтром премиум можно было купить за 52,17 грн.