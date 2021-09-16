Объект является третьим по величине транспортным центром Нью-Йорка.

В строительстве транспортного узла Oculus, который является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, применялась продукция украинской компании.

Oculus имеет площадь 800 тыс. кв. метров, он расположен в финансовом квартале Манхэттена. Объект является третьим по величине транспортным центром Нью-Йорка: он соединяет 11 линий метро, станцию пригородных поездов и вмещает в себя торговый центр.

Для его строительства была использована одна тысяча тонн стали, произведенной компанией Metinvest Trametal.

"При создании Oculus было использовано 11,5 тыс. тонн стали. Из них 1 тыс. тонн – производства Metinvest Trametal. Внутри здания из металла и стекла расположен просторный освещенный холл – 110 м на 35 м, вдоль которого двумя уровнями выстроились магазины. Oculus имеет два сквозных выхода, а также доступ на железнодорожную платформу к поездам", – говорится в спецпроекте группы "Метинвест".

Отмечается, что в результате терактов 11 сентября этот район был полностью разрушен.

Процесс реконструкции завершился в 2016 году открытием наземной конструкции Oculus. Над ее дизайном работал испанский архитектор Сантьяго Калатрава. Изготовленные из стали белые ребра образуют эллиптический купол высотой 50 м.

"Новое здание должно вызывать чувство надежды, стать символом возрождения Нью-Йорка после трагических событий начала 2000-х", – отмечает Калатрава.

Автор: Иван Бойко