По словам президента, Украина также планирует использовать процесс обновления Соглашения об ассоциации с Евросоюзом для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение Соглашения с ЕС о «промышленном безвизе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на пленарной сессии «Стратегические приоритеты внешней политики Украины» в рамках видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

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«Стратегический курс Украины определен и закреплен в Конституции - обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО. У нас был чрезвычайно, я считаю, успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции», - убежден Зеленский.

Он отметил, что в отношениях с ЕС Украина нуждалась в новых целях, которые будут способствовать приближению к ключевой стратегической цели - получению ею четкой перспективы членства в ЕС. По убеждению президента, успешной почвой для этого стал 22-й саммит Украина-ЕС.

«По результатам саммита нам удалось определить новые амбициозные цели в наших отношениях, над которыми мы будем совместно работать с нынешним составом институтов ЕС», - сказал глава государства.

По его словам, речь идет прежде всего об обновлении Соглашения об ассоциации и проведении в 2021 году совместной оценки достижений её целей, которое должна стать движущей силой процесса обновления документа.

«Наша цель - использовать процесс обновления Соглашения максимальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС», - подчеркнул президент.

Он отметил, что ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение Соглашения с ЕС о «промышленном безвизе», в сфере секторальной интеграции - привлечение Украины к реализации Европейского зеленого курса, а также - заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, подписание которого планируется осуществить в начале следующего года.

Также, по словам президента, государство преследует цель и в дальнейшем прилагать усилия в направлении интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза.

«Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах - членах ЕС и в странах-кандидатах», - отметил Зеленский.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

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Автор: Константин Гончаров