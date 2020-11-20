Группа "Метинвест" отказалась от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", принятого в связи с карантином.

Об этом сообщили руководители предприятий группы "Метинвест". Такое решение было принято, чтобы поддерживать бюджет Мариуполя налоговыми отчислениями в период карантина.

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Отмечается, что за девять месяцев 2020 года меткомбинаты и другие активы группы "Метинвест" направили в бюджет Мариуполя более 940 млн грн.

Генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили отметил, что промышленность в Украине выполняет важнейшую роль – она создает базис, в том числе налоговый, для роста других отраслей.

"Наши налоги и отчисления в бюджет – это наш существенный вклад в создание финансовой возможности для города обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату учителям, врачам, работникам коммунальных служб, проводить противоэпидемические мероприятия в это непростое время", - подчеркнул Цкитишвили.

Гендиректор ММК имени Ильича Тарас Шевченко заявил, что коронавирус негативно повлиял как на объемы потребления стали, так и на ценовые тренды.

"Кризис, начавшийся в прошлом году, продолжается. Падение глобального металлургического рынка влияет на работу наших предприятий и на работу подрядчиков. Но даже в этих условиях мы делаем все возможное, чтобы наше предприятие оставалось устойчивым, а наш вклад в развитие страны и города – существенным", – отметил Шевченко.

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Автор: УНИАН