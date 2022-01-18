Озвученные сроки капремонта - полгода.

"Метинвест" продолжает инвестировать в восстановление оборудования на Северном горнообогатительном комбинате. На этот раз компания направила более 300 млн грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы группы, стартует капитальный ремонт одной из технологических секций Северного ГОКа. Там установят полностью современное оборудование, начиная от мельниц. Это поможет автоматизировать технологический процесс.

Сейчас демонтируют старое оборудование, далее восстановят необходимые конструкции. А уже потом проложат коммуникации и установят современное оборудование. Озвученные сроки капремонта - полгода.

Благодаря капремонту компания обеспечивает безаварийную работу, повышает эффективность производства и улучшает качество своей продукции. По словам гендиректора Северного ГОКа Андрея Скачкова, переход на современные технологии позволит улучшить условия труда на рабочих местах.

Отмечается, что для стабильной работы Северного ГОКа компания "Метинвест" направит в 2022 году около 1,7 млрд гривень.