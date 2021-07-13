На предприятии повысили эффективность работы насосов водоочистки и установили современные LED-светильники.

На входящем в "Метинвест" меткомбинате имени Ильича работают над новыми проектами по повышению энергоэффективности предприятия. Такие инициативы группа реализует совместно с компанией YАSNO Efficiency.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Метинвест".

Так, в цехах повысили эффективность работы насосов водоочистки и установили современные LED-светильники, что помогает экономить электроэнергии до более чем 3,4 млн кВт-ч в год.

Сообщается, что в управлении главного энергетика меткомбината Ильича завершили проект, позволяющий сэкономить 1,2 млн кВт-ч в год: установили два преобразователя частоты мощностью 160 кВт и 315 кВт Hiconics на насосы очистки воды в цехе. Частотные преобразователи улучшают температурный режим работы насосов и уменьшают их шум. Таким образом удается достичь более высокой надежности работы системы.

Также был реализован еще один энергосберегающий проект в нескольких цехах: специалисты компания "YАSNO Efficiency" "под ключ" заменили устаревшие лампы накаливания на 420 энергосберегающих светодиодных светильников, обновили кабельные системы и щитовые. Таким образом уровень освещенности соответствует санитарным нормам, а еще проект позволяет экономить в год 2,2 млн кВт-ч электроэнергии.

Ведущий инженер отдела по энергосбережению меткомбината имени Ильича Антон Говоров отметил, что сотрудничество "Метинвеста" с YASNO Efficiency открывает возможности для повышения энергоэффективности оборудования и технологических процессов. А это, в свою очередь, позволяет создать больше комфортных и безопасных рабочих мест.

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Автор: Григорий Бондарь