Самая большая в мире грильяжная конфета Sharzan ТМ Lukas.

25 декабря 2021 года кондитерская компания "Лукас" установила мировой рекорд.

В прямом эфире гала-концерта "Украина имеет талант" на телеканале СТБ состоялась регистрация огромной конфеты "Sharzan" TM Lukas. Такой порции энергии, драйва и взрыва эмоций не ожидал никто, а компания Лукас подтвердила свое звание эксперта сладких чувств.

Команда лучших специалистов компании в течение 3-х месяцев работала над созданием конфеты, вес которой достиг невероятной отметки – 1 тонна.

Зафиксированные результаты:

Длина – 2,01 метра

Высота – 0,65 метра

Это стало 12 украинским и 1 мировым рекордом, установленным кондитерской компанией "Лукас". Самая большая грильяжная конфета SHARZAN в мире! Компании-рекордсмену еще раз удалось удивить зрителей всей страны в прямом эфире шоу "Украина имеет талант". Рекорд зафиксировали Людмила Боталова, креативный директор компании "Лукас", Анна Крисюк, генеральный директор Книги рекордов Украины, основательница Книги мировых рекордов, и Григорий Решетник, ведущий телеканала СТБ.

"Для компании большая честь стать партнером легендарного шоу и приобщиться к мировым рекордам, ведь сладости "Лукас" любят не только в Украине, но и более чем в 55 странах мира", – поблагодарила Людмила Боталова в эфире гала-концерта.

Это достижение посвятили 30-летию Независимости страны. Рекордная конфета размером приблизительно как 66000 стандартных. На ее изготовление использовано полтонны арахиса, 250 кг сахара, 140 кг патоки, 100 кг глазури и других ингредиентов. Регистрация рекорда стала неожиданностью не только для зрителей, но и самой компании. Ведь нацелившись на украинский рекорд, ТМ Lukas установила мировой.

Перед фиксацией в прямом эфире зрители увидели видеосюжет о компании и о том, как создавалась конфета.

"У Украины есть Sharzan! А еще 12-й украинский и 1-й Рекорд, который является МИРОВЫМ! Самая большая грильяжная конфета мира! Горжусь быть частью этого исторического события! Людмила Боталова и наша удивительная и мегашарзанутая команда сделали это!", – прокомментировала в своем Facebook начальница отдела ВЭД Кира Булик.

Рекордную конфету перевезли в Резиденцию Санты (ВДНХ, Киев), где в течение 2-х недель посетители смогут поближе познакомиться с достижением не только "Лукас", но и всей Украины!

С 14 февраля Sharzan-рекордсмен установлен в краеведческом музее Кременчуга, потом экспозиция поедет в звёздный тур по самым большим городам страны.

Арахисовый хит покорил мир! 1 тонна энергии, драйва и взрыв эмоций!

О кондитерской компании "Лукас"

Частное предприятие "Производственно -торговая компания "Лукас" – ведущий производитель кондитерских изделий Украины.

Бренд зародился в Полтавской области в Кременчуге, а ныне уже известен во всем мире. Открыв в 1999 году собственное производство, Компания прошла путь от небольшого цеха, выпекавшего всего 10 кг песочного печенья в смену, до производственных площадей 17 га, где за сутки выпускается более 100 т сладостей. Ассортимент продукции насчитывает более 100 наименований: печенье из слоеного теста, круассаны, конфеты и бисквитно-кремовая продукция.

Сегодня компания "Лукас" – динамично развивающееся современное предприятие; ведущий производитель слоеных изделий, входящий в ТОП-5 лучших кондитерских предприятий Украины. "Производственно – торговая компания "Лукас" работает в соответствии с законодательными и международными требованиями по безопасности пищевых продуктов. С 2018 г. компания успешно подтверждает сертификаты соответствия требованиям схемы FSSC 22000, в основе которой лежит принцип анализа рисков пищевой безопасности и установления критических точек контроля, что позволяет обеспечить контроль продукции на всех этапах производства.