Принятое постановление обеспечит выполнение норм Рамочного соглашения в части определения ответственных органов и процедуры отбора проектов в рамках программы Danida Business Finance в Украине.

Кабинет министров Украины определил ответственные органы для реализации проектов в рамках соглашения между правительствами Украины и Дании, ратифицированного парламентом 16 июня.

Как сообщает корреспондент УНИАН, решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его принятие обеспечит выполнение норм Рамочного соглашения в части определения ответственных органов и процедуры отбора проектов, реализация которых будет осуществляться в рамках программы Danida Business Finance в Украине.

В частности, ответственным за отбор и реализацию проектов, связанных с развитием и модернизацией местной инфраструктуры, правительство определило Министерство развития громад и территорий; проектов, связанных с реинтеграцией временно оккупированных территорий Украины, - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

За проекты в сферах альтернативных видов топлива, электроэнергии и теплоснабжения будет отвечать Министерство энергетики, а за проекты в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемой энергетики - Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Хронология событий

16 июня Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance, которая предполагает льготное кредитование для нашей страны.

В марте прошлого года в то время министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Королевства Дания в нашей стране Рубен Мэдсен подписали Рамочное соглашение между правительствами стран об условиях и процедурах реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине. Программа предусматривает предоставление беспроцентных займов для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, водоснабжения и очистки сточных вод.

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Автор: Екатерина Жирий