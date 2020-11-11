Кабинет министров Украины определил ответственные органы для реализации проектов в рамках соглашения между правительствами Украины и Дании, ратифицированного парламентом 16 июня.
Как сообщает корреспондент УНИАН, решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его принятие обеспечит выполнение норм Рамочного соглашения в части определения ответственных органов и процедуры отбора проектов, реализация которых будет осуществляться в рамках программы Danida Business Finance в Украине.
В частности, ответственным за отбор и реализацию проектов, связанных с развитием и модернизацией местной инфраструктуры, правительство определило Министерство развития громад и территорий; проектов, связанных с реинтеграцией временно оккупированных территорий Украины, - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
За проекты в сферах альтернативных видов топлива, электроэнергии и теплоснабжения будет отвечать Министерство энергетики, а за проекты в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемой энергетики - Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению.
Хронология событий
16 июня Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance, которая предполагает льготное кредитование для нашей страны.
В марте прошлого года в то время министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Королевства Дания в нашей стране Рубен Мэдсен подписали Рамочное соглашение между правительствами стран об условиях и процедурах реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине. Программа предусматривает предоставление беспроцентных займов для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, водоснабжения и очистки сточных вод.
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