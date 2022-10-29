В условиях войны украинское правительство постоянно расширяет кредитные и грантовые программы, но их объемы минимальны, и не соответствуют размеру индустриальных потерь от боевых действий. Кроме того, сейчас правительство в основном фокусируется на поддержке АПК и аграрного экспорта, а не промышленности – в то время, как она серьезно нуждается в поддержке.

Об этом говорится в исследовании ГМК Центра.

"По оценкам Киевской школы экономики (KSE), прямые потери активов предприятий и промышленности в денежном выражении по состоянию на 1 сентября 2022 года составили $9,9 млрд или 7,8% от общей суммы в $127 млрд. Кроме того, сейчас правительство в основном фокусируется на поддержке АПК и аграрного экспорта, а не промышленности", - пишет издание.

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Украине в нынешних условиях нужно поддерживать любой работающий бизнес, отмечают опрошенные ГМК Центром эксперты. Это особенно касается средних и крупных промпредприятий – основных работодателей в регионах, пострадавших от войны. Даже по официальным оценкам, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%, а ежемесячная нехватка средств в госбюджете – примерно $5 млрд. Это требует быстрых и эффективных решений для бизнеса, что поможет увеличить бюджетные поступления и снизить безработицу.

По мнению Андрея Длигача, основателя и CEO Advanter Group, опрошенного изданием, банки мало кредитуют бизнес. К тому же выделенные средства в десятки раз меньше потребностей. А опыт успешного получения финансирования в рамках "5-7-9%" распространен в аграрном секторе, но не в других индустриях.

Нардеп Дмитрий Кисилевский также считает, что очень важно переформатировать программу доступных кредитов и изменить ее приоритеты. Также нужно иметь отдельную программу для промышленных производителей с большими лимитами кредитования, ведь в настоящее время в структуре выданных доступных кредитов преобладают аграрные и торговые компании, в том числе импортеры.

Среди приоритетов государства сейчас должно быть внедрение программ, которые будут стимулировать экспорт, введение страховых гарантий для инвесторов, разработка нормативной базы для работы индустриальных парков, а также уделение внимания госзакупкам.

"Когда 30% формы для ВСУ покупается в Украине, а 70% – за рубежом, это ненормально. Там, где украинские предприятия могут удовлетворить потребности государства, они должны работать в полном объеме", - акцентирует издание.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что ГМК Украины пострадал от войны сильнее других отраслей: по металлургам сильно ударило уничтожение двух металлургических комбинатов в Мариуполе, сложная и дорогая логистика, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках и роста цен на энергоносители.