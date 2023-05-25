НБУ должен усовершенствовать санкционную политику, и позволить деньгам агрессора работать на экономику Украины, говорит Кинах.

После российского вторжения, Национальный банк запретил операции с российским рублем, из-за чего на счетах украинских предприятий "зависли" заблокированные рубли. Такая тактика требует усовершенствования, ведь деньги должны работать на экономику, а не лежать на счетах, поэтому стоит позволить предприятиям однократно провести операции по обмену. Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Однозначно НБУ, как и наше государство в целом, приняли необходимые решения, касающиеся недопустимости торговых, экономических и финансовых отношений с государством-агрессором. Но, в то же время, возникла необходимость в усовершенствовании - в том числе санкционной политики и валютных ограничений", - отметил Кинах.

Он выразил убеждение, что "окно", которое откроет НБУ для того, чтобы предприятия лишились российских рублей, поможет экономике Украины, ведь деньги должны работать.

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"Санкции дают максимальный эффект тогда, когда они наносят вред агрессору, а не собственным экономическим интересам. Однозначно Национальный банк Украины должен оперативно, четко рассмотреть все эти вопросы и сделать все, чтобы эти средства работали в интересах украинской экономики", - подчеркнул Кинах.

Он акцентировал: эти вопросы требуют решения, ведь Украине прежде всего необходимо, чтобы предприятия продолжали работу, а люди – получали зарплаты.

"Необходимо создать условия, чтобы эти предприятия работали, потому что за этим - тысячи и тысячи рабочих мест, поступления в наш бюджет и экономический ресурс, который нам необходим как для победы над агрессором, так и для жизнедеятельности государства. То есть, эту работу необходимо совершенствовать в широком спектре - и по ресурсам, которые заблокированы на счетах, и с сотнями предприятий, которые находятся в санкционных списках", - резюмировал Кинах.

Как известно, 24 февраля прошлого года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается осуществлять любые валютные операции с использованием российского и беларуского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированными более $50млн. Поэтому бизнес просит НБУ разрешить в одностороннем и одноразовом порядке конвертировать рус./бел. рубли в гривну для того, чтобы запустить средства в украинскую экономику.