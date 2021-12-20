Юридическая фирма AVELLUM во второй раз исследовала настроения бизнеса покупать или продавать активы или компании в Украине под влиянием пандемии в ближайшие 6-12 месяцев. Фирма опросила более 90 собственников, топ-менеджеров и руководителей юридических отделов украинских и международных компаний.

Ключевые выводы исследования

70% респондентов назвали ситуацию в Украине приемлемой для покупки или продажи бизнеса. Почти треть компаний (32%) уверены, что нынешняя ситуация благоприятна. Только 11% считают нынешние условия неблагоприятными для заключения таких сделок.

Только 11% считают нынешние условия неблагоприятными для заключения таких сделок. В 2021 году выросла доля компаний, которые планируют приобрести или продать активы в связи с пандемией. Продавцы и покупатели стали серьезн ее относ иться к пандемии как фактору влияния на сделки М&A.

Покупатели предпочитают исчерпывающие гарантии о состоянии объекта продажи и его полноценную проверку. Несмотря на малое количество объектов на продажу (только 30% готовы продавать), 86% покупателей рассчитывают на полноценную проверку объекта и стремятся получить от продавца гарантии его состояния (92%). Очевидна тенденция к созданию условий для рынка покупателя.

"Очевидно, что покупатели не хотят рисковать в период нестабильности, покупая непроверенный объект. Их требования к объекту сделки становятся строже. На наш взгляд, это свидетельствует о тенденции к постепенному формированию рынка покупателя", – объясняет управляющий партнер AVELLUM Николай Стеценко.

По сравнению с 2020 годом количество потенциальных покупателей уменьшилось с 50% до 37%. При этом количество компаний на продажу за прошлый год не изменилось (30%). В то же время 50% опрошенных компаний отметили, что не планировали и не планируют продавать бизнес..

" Стоит отметить, что несмотря на уменьшение количества потенциальных покупателей, мы наблюдаем растущую активность иностранных инвесторов. Это свидетельствует об увеличении интереса к украинским активам со стороны инвесторов, в частности, из Австралии, Азербайджана, Казахстана, Германии, Польши и Франции", – комментирует Николай Стеценко.

50% потенциальных покупателей заинтересованы в покупке именно в связи с пандемией. Их доля увеличилась по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что большая часть компаний имеет оппортунистические настроения и верит в рост украинской экономики. Среди других факторов покупатели называют перспективы расширения присутствия на рынке Украины или удачную возможность для выхода на новый рынок.

Вдвое выросло количество компаний, которые планируют продавать бизнес именно в связи с коронакризисом – 38% против 18% в 2020 году. Среди других факторов продаж продавцы назвали изменение стратегических планов главного офиса (41%) или сложности бизнес-среды (21%).

"Несмотря на эпидемию СOVID-19, мы видим, что массовая распродажа бизнеса не наблюдается. Кроме того, пятая часть рынка до сих пор не определилась, следует ли продавать активы, несмотря на то, что пандемия длится уже почти 2 года", – отмечает Николай Стеценко.

Как и в 2020 году, более половины продавцов (60%) готовы снижать цены в связи с кризисом. При этом значительно уменьшилась доля покупателей, ожидающих скидки (с 94% до 56%). Теперь планы продавцов и ожидания покупателей относительно скидко примерно одинаковы.

Существенно изменилось мнение участников M&A сделок касательно привлечения внешних советников в кризисной M&A сделке. Так, в 2021 году почти втрое возросла доля компаний (с 32% в 2020 до 85%), которые считают, что внешние советники необходимы обеим сторонам сделки купли-продажи бизнеса.

Больше информации и выводов – в Очете по ссылке.

Автор: Иван Бойко