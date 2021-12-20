Юридическая фирма AVELLUM во второй раз исследовала настроения бизнеса покупать или продавать активы или компании в Украине под влиянием пандемии в ближайшие 6-12 месяцев. Фирма опросила более 90 собственников, топ-менеджеров и руководителей юридических отделов украинских и международных компаний.
Ключевые выводы исследования
- 70% респондентов назвали ситуацию в Украине приемлемой для покупки или продажи бизнеса. Почти треть компаний (32%) уверены, что нынешняя ситуация благоприятна. Только 11% считают нынешние условия неблагоприятными для заключения таких сделок.
- В 2021 году выросла доля компаний, которые планируют приобрести или продать активы в связи с пандемией. Продавцы и покупатели стали серьезнее относиться к пандемии как фактору влияния на сделки М&A.
- Покупатели предпочитают исчерпывающие гарантии о состоянии объекта продажи и его полноценную проверку. Несмотря на малое количество объектов на продажу (только 30% готовы продавать), 86% покупателей рассчитывают на полноценную проверку объекта и стремятся получить от продавца гарантии его состояния (92%). Очевидна тенденция к созданию условий для рынка покупателя.
"Очевидно, что покупатели не хотят рисковать в период нестабильности, покупая непроверенный объект. Их требования к объекту сделки становятся строже. На наш взгляд, это свидетельствует о тенденции к постепенному формированию рынка покупателя", – объясняет управляющий партнер AVELLUM Николай Стеценко.
- По сравнению с 2020 годом количество потенциальных покупателей уменьшилось с 50% до 37%. При этом количество компаний на продажу за прошлый год не изменилось (30%). В то же время 50% опрошенных компаний отметили, что не планировали и не планируют продавать бизнес..
" Стоит отметить, что несмотря на уменьшение количества потенциальных покупателей, мы наблюдаем растущую активность иностранных инвесторов. Это свидетельствует об увеличении интереса к украинским активам со стороны инвесторов, в частности, из Австралии, Азербайджана, Казахстана, Германии, Польши и Франции", – комментирует Николай Стеценко.
- 50% потенциальных покупателей заинтересованы в покупке именно в связи с пандемией. Их доля увеличилась по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что большая часть компаний имеет оппортунистические настроения и верит в рост украинской экономики. Среди других факторов покупатели называют перспективы расширения присутствия на рынке Украины или удачную возможность для выхода на новый рынок.
- Вдвое выросло количество компаний, которые планируют продавать бизнес именно в связи с коронакризисом – 38% против 18% в 2020 году. Среди других факторов продаж продавцы назвали изменение стратегических планов главного офиса (41%) или сложности бизнес-среды (21%).
"Несмотря на эпидемию СOVID-19, мы видим, что массовая распродажа бизнеса не наблюдается. Кроме того, пятая часть рынка до сих пор не определилась, следует ли продавать активы, несмотря на то, что пандемия длится уже почти 2 года", – отмечает Николай Стеценко.
- Как и в 2020 году, более половины продавцов (60%) готовы снижать цены в связи с кризисом. При этом значительно уменьшилась доля покупателей, ожидающих скидки (с 94% до 56%). Теперь планы продавцов и ожидания покупателей относительно скидко примерно одинаковы.
- Существенно изменилось мнение участников M&A сделок касательно привлечения внешних советников в кризисной M&A сделке. Так, в 2021 году почти втрое возросла доля компаний (с 32% в 2020 до 85%), которые считают, что внешние советники необходимы обеим сторонам сделки купли-продажи бизнеса.
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