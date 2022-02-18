Во Львовской области в этом году особое внимание будет сосредоточено на восстановлении дорог, ведущих к Карпатским горам. В частности, планируется начать масштабные ремонтные работы в составе Малого Карпатского Круга. Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог во Львовской области.

"Для усиления туристической привлекательности горных районов Украины активно реализуем проект Малый Карпатский круг в рамках программы Президента "Большая стройка", - говорится в комментарии Львовского автодора, который выложил также видео с живописными видами.

Малый Карпатскый круг должен соединить курорты трех областей – Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской – и значительно повысить туристический потенциал всей Западной Украины.

В прошлом году во Львовской области в составе Малого Карпатского круга уже было восстановлено 6 искусственных сооружений. В этом году активные дорожно-ремонтные работы в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут проходить на дорогах государственного значения Т-14-24 Сколе – Славское и М-06 Киев – Чоп. Будут также отремонтированы некоторые дороги местного значения.

"Это будет современная дорожная инфраструктура с качественным дорожным покрытием, велодорожками, тротуарами, освещением и мерами безопасности дорожного движения", – уточнили во Львовском автодоре.

Ремонт дорог начнется с наступлением благоприятных погодных условий.

Всего в Украине в 2022 году планируется построить и отремонтировать 5 500 км государственных дорог и более чем 1 400 км - местных. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.