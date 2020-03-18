Компания "ВИДИ Юникомерс" выдала областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Краматорск 7 автомобилей "скорой помощи" собственного производства

Компания специализируется на производстве автомобилей специального назначения и имеет немалый опыт в их поставке как государственным, так и частным структурам.

17 марта 2020 года в областном центре экстренной медицины и медицины катастроф г. Краматорск состоялась процедура передачи автомобилей скорой медицинской помощи, произведенных национальным производителем "ВИДИ Юникомерс" для Донецкой области. "Скорые помощи" переданы счет субвенции из государственного бюджета в рамках пилотного проекта по реформированию системы экстренной медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства № 425 от 22 мая 2019 года.

"ВИДИ Юникомерс" специализируется на производстве автомобилей специального назначения и имеет немалый опыт в их поставке как государственным, так и частным структурам. На рынке специальных автомобилей производитель работает с 2006 года. За время своего существования компания выработала 1389 автомобилей. Из них скорых помощей – 444.

"ВИДИ Юникомерс" входит в состав группы VIDI – одного из крупнейших отечественных авторітейлерів, лидера автомобильного рынка в Украине. Именно поэтому производитель имеет возможность выбрать наиболее оптимальное базовое шасси для переоборудования в автомобиль скорой помощи. В нашем случае была выбрана заводская модель всемирно известного бренда Ford – Transit L2H3. Она оснащена инновационным дизельным двигателем, соответствующим экологическому стандарту Евро-6, но главное ее преимущество – увеличенный, по сравнению с аналогами, объем и высота кузова, что делает возможным создать максимально удобные условия для работы медбригады. Кроме того, данный автомобиль в базовой комплектации оснащен подогревом лобового стекла – это значит, что в случае его обмерзания зимой, минута – и машина готова к работе, а также парковочными датчиками, ставшими уже просто необходимостью для движения по городу.

Обновленные "быстрые" гораздо комфортнее и ергономічніші для работников экстренной медицинской помощи по всем параметрам. А это крайне важно в условиях, когда люди работают на износ, медперсонала не хватает, и каждая минута бесценна в спасении человеческих жизней.

Для переоборудования автомобилей скорой помощи использовался специальный медицинский нетоксичный пластик, который легко моется. Также детально спроектирован интерьер "скорой помощи" от ВИДИ Юникомерс. Управление всеми системами в отсеке для работы медбригады теперь сосредоточено в одной точке. Все дверцы полочек в нем открываются по принципу "слайдера", сдвигаются вверх полукругом и фиксируются автоматически в любом положении. Все зоны отсека для работы скорой помощи имеют отличное освещение, полки, потолки и даже пол. Для удобства медбригады капельницы закрепляются на специальном устройстве на потолке "скорой".

Генеральный директор VIDI Максим Яворский отметил:

"Я уверен в том, что жители области обязательно оценят качество и надежность "скорых помощей" нашего производства: лично мне не будет стыдно за тот продукт, который мы поставляем. Они сделаны на базе шасси, успешно справляются со своим заданием на дорогах Европы. "Скорые помощи" на базе Ford уже успели очень хорошо себя зарекомендовать и в нашей стране. В частности "скорые помощи" в нашем исполнении, оснащенные современным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, оставляют позади модели конкурентов".

Директор Областного центра экстренной помощи и медицины катастроф (г. Краматорск) Игорь Кияшко, со словами благодарности за поставки "скорых помощей" в точные сроки и в надлежащем качестве, отметил: "ДСТУ по "быстрым" в Украине существует давно. 10 лет назад это были одни автомобили, сегодня – другие автомобили, с большими возможностями. И сервис в контексте их работы – это позволить реально чаще спасать человеческие жизни наших жителей, наших пациентов".